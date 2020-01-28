Для белорусов и украинцев отменят языковой тест при получении гражданства РФ

Граждан Украины и Белоруссии освободят от обязательного собеседования по русскому языку при подаче заявления на получение российского паспорта. Об этом в интервью «Известиям» рассказала руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

«Впереди у нас — упрощение процедур приобретения гражданства для наших соотечественников, граждан Белоруссии, Украины. Их мы хотим освободить от собеседования, которое проводится для признания людей носителями русского языка», — рассказала она.

Кроме того, по словам Казаковой, ведомство планирует упростить возможность приобретения российского гражданства для жителей Украины, Молдавии, Казахстана и Белоруссии.

«Это наши соседи, и число жителей этих государств, желающих приобрести российское гражданство, постоянно растет», — отметила она.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Число желающих приобрести российское гражданство постоянно растет»