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В Мексике нашли автомобиль пропавшей Натальи Андрейченко

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Автомобиль российской актрисы Натальи Андрейченко, которая перестала выходить на связь из Мексики, нашли в гараже в ее особняке. Об этом на своей странице в Instagram рассказал ее пиар-менеджер Ян Трунцев.

По его словам, помощник по хозяйству, который служил у Андрейченко, после выходных пришел на работу в 9:00, он не обнаружил актрису, а все ее автомобили, в том числе тот, на котором она приехала домой в субботу, находились в гараже.

Кроме того, Трунцев рассказал, что в последние дни Андрейченко чувствовала себя не очень хорошо в связи с напряженной работой, так как удаленно руководила запуском трех проектов. Телефоны актрисы по-прежнему недоступны, пишет РЕН ТВ.

27 января Ян Трунцев рассказал, что российская актриса, заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко пропала в Мексике. В субботу, 25 января, она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала от нее на своей машине в 15:00, сославшись на плохое самочувствие. После этого она больше не выходила на связь.

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