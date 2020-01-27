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В Мексике пропала звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Российская актриса, Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко пропала в Мексике. Об этом 27 января на странице актрисы в Instagram рассказал ее представитель Ян Трунцев.

В беседе с «Известиями» он уточнил, что актриса уже больше суток не выходит на связь. В субботу, 25 января, она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала от нее на своей машине в 15:00, сославшись на плохое самочувствие. После этого она больше не выходила на связь.

Он отметил, они с Андрейченко в последние дни разговаривали о текущих делах, и бывало, что она пропадала на какое-то время, но не на два дня. Он добавил, что сейчас пытается связаться с сыном Андрейченко, но мужчина живет в Швейцарии и может не знать о состоянии актрисы, отмечает телеканал «360».

Известность к Наталье Андрейченко пришла после исполнения главной роли в фильме «Мэри Поппинс, до свидания». На счету 63-летней актрисы несколько десятков ролей, включая ленты «Военно-полевой роман», «Сибириада», «Леди Макбет Мценского уезда». Актриса не живет в России с 1991 года — тогда она эмигрировала в США к мужу, австрийскому актеру и кинорежиссеру Максимилиану Шеллу, с которым впоследствии развелась, уточняет «Федеральное агентство новостей».

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