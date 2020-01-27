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Актриса Лариса Голубкина опровергла сообщения о госпитализации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Народная артистка РСФСР, актриса Лариса Голубкина опровергла сообщения о своей госпитализации. Об этом 27 января она сообщила «РИА Новости».

По словам 79-летней актрисы, она чувствует себя хорошо и находится дома.

«Смешно! Вы будите меня днем, легла после обеда поспать. А тут появилась информация, что я помираю. <…> Я вообще сейчас отдыхаю, все со мной хорошо. Не дождетесь!» — заявила она.

Голубкина отметила, что ранее была в больнице из-за больной гони: артистка страдает артрозом. Она добавила, что ездила в Германию, где ей должны были сделать операцию, но ее отложили до весны.

Ранее 27 января СМИ сообщили, что Голубкина якобы госпитализирована в Москве из-за высокого давления. Сообщалось, что она находится под постоянным наблюдением врачей в терапевтическом отделении, пишет телеканал «Звезда».

Лариса Голубкина снялась в таких фильмах, как «Гусарская баллада», «Сказка о царе Салтане», «Дайте жалобную книгу». Была замужем за актером Андреем Мироновым с 1977 года до его смерти в 1987 году, пишет «Газета.ру».

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