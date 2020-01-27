Более 10 классов закрыты на карантин в пяти школах Калуги

С 20 по 26 января в Калужской области было зарегистрировано 5025 случаев заболевания ОРВИ. Это на 6,5% больше, чем на предыдущей неделе, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Заболевания гриппом были отмечены 14 раз. Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ соответствуют сезонным значениям практически во всех районах области. Только в Перемышльском районе отмечено превышение на 28%, отмечает газета «Весть».

В пяти школах Калуги был остановлен образовательный процесс. Всего на карантин были закрыты 14 классов.