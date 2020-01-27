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Порядка 20 классов в Биробиджане закрыли на карантин из-за ОРВИ

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Рост числа заболевших ОРВИ зафиксирован в детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования в Биробиджане. На утро 27 января закрыты 17 классов: девять — в школе № 7, четыре — в школе № 5 и столько же — в школе № 16. Еще два первых класса школы № 14 уйдут на карантин с 28 января.

Как заявил мэр города Александр Головатый, о закрытии школ речи пока не идет. За посещаемостью в школах продолжают следить специалисты отдела образования мэрии Биробиджана.

В детских садах каждое утро медицинские работники осматривают воспитанников и в случае обнаружения малейшего признака заболевания ребенка сразу же отправляют домой. При этом кварцуются все группы, проводится влажная уборка, пишет ИА EAOMedia.

27 января сообщалось, что в Приморском крае турфирмы приостановили организацию поездок в КНР из-за вспышки нового коронавируса. По последним данным, от этого заболевания в Китае умерли 80 человек, зарегистрировано более 2,7 тыс. случаев инфицирования.

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