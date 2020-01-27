Школы в Челябинской области начали закрывать на карантин из-за ОРВИ

В Челябинской области из-за распространения острых респираторных вирусных инфекций начали закрывать школы. Первым учреждением, которое объявило карантин, стала школа в городе Коркино.

Как сообщили ИА «Ура.ру» в администрации Коркинского района, школа закрыта до 31 января включительно. Занятия будут проходить дистанционно.

Кроме того, со вторника, 28 января, на неделю будут приостановлены занятия в девяти классах пяти школ Коркинского района.

За прошедшую неделю на территории муниципалитета зафиксировано 642 случая заболеваний ОРВИ и гриппом, из них более 500 случаев — у детей. Эпидемиологический порог в Коркино превышен на 51%.

24 января сообщалось, что в лечебных и социальных учреждениях Челябинской области ввели карантинные ограничения. Причина — распространение ОРВИ и гриппа. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона.