В Мексике преступники скрылись с наркотиками во время задержания

В Мексике преступники посадили частный самолет с наркотиками на шоссе в юго-восточном штате Кинтана-Роо, разгрузили его и скрылись. Об этом в ходе пресс-конференции в понедельник, 27 января, рассказал президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Отмечается, что мексиканские военнослужащие открыли огонь по злоумышленникам. В результате перестрелки погиб водитель. Командующий этой военной зоны, который руководил операцией, получил ранение, пишет La Verdad.

Военные получили сообщение о посадке в муниципалитете Бакалар частного самолета. Преступники успели разгрузить его, однако не успели уничтожить. Предположительно, его собирались сжечь. На данный момент в регионе развернута спецоперация с участием армии, национальной гвардии и авиации.

25 января сообщалось, что гражданин Эстонии Кристо Киэпа обнаружил у берегов острова Тенерифе ящики с наркотиками. Киэпа на яхте вывез туристов в море для наблюдения за дельфинами, группа увидела плавающие в воде ящики.