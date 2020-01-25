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Гражданин Эстонии обнаружил у берегов Тенерифе полтонны наркотиков

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Sonja Jordan
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Гражданин Эстонии Кристо Киэпа обнаружил у берегов острова Тенерифе ящики с наркотиками, передает телеканал РЕН ТВ в субботу, 25 января.

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Киэпа на яхте вывез туристов в море для наблюдения за дельфинами, группа увидела плавающие в воде ящики. Вскрыв один из них, владелец яхты обнаружил внутри гашиш.

Обнаруженные вещества были переданы на экспертизу в полицию.

13 декабря 2019 года в Москве врачи выявили марихуану в крови у госпитализированного с менингитом трехлетнего мальчика. По словам отца ребенка, несколько дней назад к нему приходил в гости друг, который принес с собой наркотическое вещество. На следующий день в связи с состоянием здоровья ребенка мать повезла его в больницу, где у него и выявили наркотическое отравление. Родители не заметили, когда именно и каким образом мальчик употребил марихуану.

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