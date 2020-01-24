СК возбудил дело после отравления младенца наркотиками в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления ребенка синтетическими наркотиками в Подмосковье. Об этом в пятницу, 24 января, ТАСС сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

«Следственным отделом по Клину ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной проверки по информации СМИ возбуждено уголовное дело по факту отравления ребенка наркотическими веществами (ч. 1 ст. 228.1 УК РФ)», — заявила она, добавив, что сведения о произошедшем направлены в отдел опеки и попечительства.

Днем ранее сообщалось, что 16 января восьмимесячного ребенка госпитализировали из-за отравления наркотическим веществом. Анализы показали, что младенец отравился спайсом. Ребенок находится в коме.

По словам родителей, они не употребляют запрещенные вещества. В квартире, где произошел несчастный случай, наркотики не нашли. В анализах отца пострадавшего не обнаружили следов курительной смеси.

Врачи оценили состояние ребенка как стабильное, отметив, что малыш поступил в больницу в тяжелом состоянии. Ему была оказана экстренная медицинская помощь и проведена диагностика.

Специалисты уже допросили свидетелей. В ближайшее время будет проведена судмедэкспертиза, информирует портал «Подмосковье сегодня».