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В Москве у приезжего изъяли почти 1 кг синтетического наркотика

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Фото: ТАСС
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Полицейские на Ленинградском вокзале в Москве изъяли почти 1 кг синтетического наркотика у приезжего. Об этом 27 января агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

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Инцидент произошел на станции Москва-Ленинградская на платформе пригородного сообщения Ленинградского вокзала столицы. Транспортные полицейские задержали подозреваемого в перевозке наркотиков и доставили его в дежурную часть. Им оказался 37-летний неработающий гражданин Белоруссии. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у мужчины обнаружили пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это был N-метилэфедрон общей массой 992,29 г.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Подозреваемый был задержан.

В конце декабря 2019 года московские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в сбыте почти 3 кг героина. Предполагаемого наркоторговца задержали возле одного из домов на Зеленоградской улице.

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