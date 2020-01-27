В Москве у приезжего изъяли почти 1 кг синтетического наркотика

Полицейские на Ленинградском вокзале в Москве изъяли почти 1 кг синтетического наркотика у приезжего. Об этом 27 января агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Инцидент произошел на станции Москва-Ленинградская на платформе пригородного сообщения Ленинградского вокзала столицы. Транспортные полицейские задержали подозреваемого в перевозке наркотиков и доставили его в дежурную часть. Им оказался 37-летний неработающий гражданин Белоруссии. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у мужчины обнаружили пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это был N-метилэфедрон общей массой 992,29 г.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Подозреваемый был задержан.

В конце декабря 2019 года московские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в сбыте почти 3 кг героина. Предполагаемого наркоторговца задержали возле одного из домов на Зеленоградской улице.