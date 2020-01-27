Прямой эфир

«Закладчик» в Махачкале при виде полиции съел наркотики и умер

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель Махачкалы, увидев полицейских, проглотил сверток с наркотиками и скончался. Об этом сообщили в МВД по Дагестану 27 января.

Инцидент произошел утром в этот день. 26-летний местный житель, завидев сотрудников полиции, патрулировавших участок на улице Энгельса, проглотил имевшийся при нем сверток, который был завернут в полиэтиленовый пакет. Мужчине стало плохо, он упал и потерял сознание.

«Предположительно, герметичность пакета при проглатывании была нарушена: внутри тела пакет с содержимым разорвался, в результате попадания в организм большой дозы наркотического вещества молодой человек скончался до приезда скорой помощи», — говорится на сайте ведомства.

Предположительно, погибший являлся «закладчиком», какое именно вещество было при нем, установит экспертиза. Известно, что мужчина был неоднократно судим за распространение наркотиков.

Ранее в этот же день в Москве полицейские изъяли у гражданина Белоруссии почти 1 кг синтетического наркотика. Как выяснилось, 37-летний мужчина нигде не работал. Приезжего задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дети готовили еду на Вечном огне в Махачкале
Гражданин Эстонии обнаружил у берегов Тенерифе полтонны наркотиков

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020