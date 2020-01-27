«Закладчик» в Махачкале при виде полиции съел наркотики и умер

Житель Махачкалы, увидев полицейских, проглотил сверток с наркотиками и скончался. Об этом сообщили в МВД по Дагестану 27 января.

Инцидент произошел утром в этот день. 26-летний местный житель, завидев сотрудников полиции, патрулировавших участок на улице Энгельса, проглотил имевшийся при нем сверток, который был завернут в полиэтиленовый пакет. Мужчине стало плохо, он упал и потерял сознание.

«Предположительно, герметичность пакета при проглатывании была нарушена: внутри тела пакет с содержимым разорвался, в результате попадания в организм большой дозы наркотического вещества молодой человек скончался до приезда скорой помощи», — говорится на сайте ведомства.

Предположительно, погибший являлся «закладчиком», какое именно вещество было при нем, установит экспертиза. Известно, что мужчина был неоднократно судим за распространение наркотиков.

Ранее в этот же день в Москве полицейские изъяли у гражданина Белоруссии почти 1 кг синтетического наркотика. Как выяснилось, 37-летний мужчина нигде не работал. Приезжего задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств.