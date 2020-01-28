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Мелочь, а приятно: японский внедорожник испытали российской колеей

«Минтранс» проверил на прочность новый Suzuki Jimny
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Фото: Suzuki
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Новый Suzuki Jimny — уже четвертое поколение маленьких японских внедорожников. Выглядит стильно, ярко, красиво. Но остался ли он настоящим «проходимцем» или превратился в «машину для девочек»? Как едет автомобиль и не испугается ли он нашей российской колеи, выяснял Вячеслав Субботин.

Jimny довольно сильно изменился внешне. Suzuki не ограничилась дизайном кузова, новыми передней панелью и щитком приборов. Она серьезно вложилась в конструкцию автомобиля, изменила «железо».

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Под капотом — полуторалитровый мотор мощностью 102 л.с., ненаддувный и с цепью вместо ремня в приводе ГРМ. Благодаря продольному расположению двигатель можно обслуживать прямо в поле — всё в доступе, всё довольно просто.

У нового Jimny есть всё, чтобы ехать по бездорожью. Дорожный просвет 210 мм, неразрезные мосты. Карданы почти равной длины — чтобы обеспечить большие ходы подвесок.

Передний мост подключается жестко на бездорожье: 50% тяги идет вперед, 50 — назад. На асфальте придется ездить на заднем приводе, иначе трансмиссия будет перегружаться.

Кузов легко раскачать руками — такая у автомобиля мягкая подвеска. На асфальте Jimny кренится вправо и влево, но на бездорожье это благо. Можно ехать по полю быстро и при этом комфортно.

Мультимедийный экран большой, как телевизор. Вот только если солнце светит сбоку, на нем ничего не видно, разве что отпечатки пальцев. Сзади — по-прежнему маленький чуланчик, хотя машина стала шире и на втором ряду можно расположиться вдвоем. Заднее сиденье отодвинули от переднего на 4 см — появилось место для коленей. Сидишь, как на жердочке, но ехать можно.

Пошли ли изменения новому Jimny на пользу. Как он едет по бездорожью и есть ли у него слабые места — обо всем этом вы узнаете из тест-драйва программы «Минтранс».

В полном выпуске программы: люди поехали на дачу зимой — кто из них вернется домой? Пикап шире «КамАЗа» — cколько стоит растаможить этого монстра? Зачем ему красная кнопка и почему этот автомобиль не подходит для русской зимы?

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