В Минобороны заявили об угрозе провокаций со стороны боевиков в Идлибе

В Министерстве обороны России сообщили, что боевики готовят несколько атак с применением хлора в районе идлибской зоны деэскалации. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков в понедельник, 27 января.

«Согласно информации, полученной Центром по примирению враждующих сторон от местных жителей и задержанных участников незаконных вооруженных формирований, в населенные пункты Кафер-Хамра провинции Алеппо, Маарет-Мисрин и Эриха провинции Идлиб под охраной боевиков террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ. — Ред.) прибыли представители псевдогуманитарной организации «Белые каски» с емкостями, содержащими, предположительно, газообразный хлор», — приводит «Интерфакс» слова Боренкова.

Отмечается, что в провинции Идлиб действуют лаборатории, где синтезируются отравляющие вещества.

По данным Центра примирения враждующих сторон, в этих объектах работают специалисты, прошедшие подготовку в Европе.

Ранее Боренков заявил, что с 9 января — с момента введения режима прекращения огня — боевики 30 раз атаковали позиции сирийских военных. В общей сложности с момента введения режима прекращения огня в результате атак и обстрелов боевиков погибли 126 человек, из которых 55 — военные, 71 — мирные жители. 243 человека получили ранения.

Четыре зоны деэскалации военного конфликта в Сирии были утверждены в мае 2017 года в Астане. Тогда Россия, Иран и Турция подписали меморандум, закрепляющий режим прекращения боевых действий в Сирии. Одна из зон находится в провинции Идлиб.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах Сирийской Арабской Республики продолжаются зачистки от террористов.