Кадастровая палата раскрыла схему переименования сел и деревень

Эксперты федеральной кадастровой палаты по запросу «Известий» рассказали, как сменить название своей деревни или села. Инициировать переименование некоторых географических объектов, в том числе деревни, может не только государство, общественное объединение или юридическое лицо, но и рядовой гражданин.

Предложения о присвоении наименований или о переименовании географических объектов россияне могут вносить на основе 9-й статьи федерального закона № 152 «О наименованиях географических объектов».

Конкретные шаги

Во-первых, необходимо сформировать предложение о присвоении наименования географическому объекту или о его переименовании.

Далее, по словам экспертов, следует собрать документы, обосновывающие указанное предложение, и расчеты необходимых затрат.

Затем следует направить этот пакет документов в законодательный орган региона, на чьей территории расположен географический объект. При этом в 152-ФЗ не уточняется, в какой форме должны быть документы.

Эксперты отметили, что в разных субъектах Российской Федерации порядок переименования географических объектов может иметь свои нюансы.

Например, в регионах могут различаться органы местного самоуправления, которые принимают решение. Также информирование граждан где-то происходит через референдум, а где-то — через СМИ. В законодательстве некоторых субъектов России и вовсе нет упоминания о порядке переименования административно-территориальных единиц.

Обосновать переименование

Финансирование работ по переименованию происходит за счет бюджетных средств. А значит, аргументы для переименования должны быть железными. Просто так переименовать деревню Волки в Зайцы не получится.

Шансы на переименование есть у населенных пунктов с одинаковыми названиями. Одно и то же наименование нескольких однородных географических объектов в пределах административно-территориального образования не допускается. Это затрудняет хозяйственную или иную деятельность, поэтому один из объектов переименовывается.

До 1996 года тезкой балтийского Калининграда был подмосковный Королев. Причем, если Кенигсберг получил название в честь государственного и партийного деятеля Михаила Калинина в послевоенное время — 1946 году, то нынешний Королев стал Калининградом в 1938 году. Переименование наукограда в указе президента России объяснялось «обращением коллективов предприятий и организаций г. Калининграда Московской области, а также администрации города».

Весомым аргументом станет желание вернуть объекту историческое название. Переименовать географический объект можно также для возвращения широко известного в прошлом и настоящем наименования.

Так, например, в 2005 году город Спасск Пензенской области, переименованный в 1925 году в честь поэта Демьяна Бедного в Беднодемьяновск, вернул свое историческое наименование и снова стал Спасском. Это название город получил несколько веков назад благодаря церкви во имя Спаса Преображения, построенной монастырскими властями на территории города, а тогда села.

Важным обоснованием считается желание назвать населенный пункт именем выдающегося деятеля. Географическому объекту могут присваиваться имена тех, кто принял участие в открытии, изучении, освоении или его основании. Кроме того, имена выдающихся деятелей и людей, имеющих заслуги перед государством, посмертно могут присваиваться объектам без названия.

Согласно 152-ФЗ, наименование, присваиваемое географическому объекту, должно соответствовать определенным параметрам.

Состоять не более чем из трех слов, естественно вписываться в уже существующую систему наименований географических объектов. Если географический объект обозначен аббревиатурой, номером или словосочетанием, он переименовывается.

Наименование должно соответствовать правилам русской орфографии или орфографии других языков народов Российской Федерации.

Также новое название должно отражать наиболее характерные признаки географического объекта, местности, в которой он расположен, или особенности жизнедеятельности населения этой территории.

Результат

В итоге законодательные органы государственной власти субъектов Российской Федерации рассматривают предложение, информируют население о необходимых затратах и высказывают мнение об указанных предложениях.

В случае одобрения эти органы направляют документы-обоснования и расчеты необходимых затрат на экспертизу в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. И только после этого возможно переименование.

В декабре прошлого года кадастровая палата перечислила населенные пункты с забавными названиями, сведения о которых были включены в 2019 году в единый госреестр недвижимости (ЕГРН). Так, некоторым гражданам приходится жить в деревне Негодяйке или деревне Выдры.