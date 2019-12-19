Названы самые интересные населенные пункты из попавших в госреестр недвижимости

Кадастровая палата назвала самые интересные населенные пункты, включенные в госреестр недвижимости (ЕГРН) в 2019 году. Пресс-релиз поступил в распоряжение «Известий» в четверг, 19 декабря.

В 2019 году реестр недвижимости пополнили границы таких населенных пунктов, как, например, деревня Непременная Лудзя в Республике Удмуртия, села Сестры, Колено и Горячка в Саратовской области, деревня Барабан в Пермском крае, село Передняя Бырка в Забайкальском крае, деревни Красивая и Кислое в Тюменской области, деревня Папуз-Гора и село Вязовый Гай Ульяновской области, село Теплые Ключи Еврейской автономной области, поселок Черничный и деревни Пиджакова, Смородинка, Калачики и Ёлкина на территории Свердловской области.

«Наполнение госреестра недвижимости сведениями о границах населенных пунктов напрямую зависит от работы региональных администраций, так как именно они инициируют, согласно законодательству, работу по установлению точных границ и направляют данные о них в кадастровую палату», — заявила замглавы Федеральной кадастровой палаты Марина Семенова.

«В Ярославской области официально обрели границы деревни Выдры, Гологузово, Негодяйка, Черный Враг и Красный Слон, Верхний Жар и Нижний Жар. В Белгородской области — хутора Роскошный и Ездоцкий. В текущем году в реестр были внесены и границы Грани — села в Воронежской области, и границы Архангела — села в Ивановской области. Русская Конопелька и Красный Пахарь — деревня и поселок в Курской области», — говорится в сообщении.

Сведения о границах населенных пунктов с малым числом жителей также подлежат определению и учету. Так, в 2019 году в госреестр недвижимости внесены сведения о границах деревни Ленин-Буляк в Республике Башкортостан (в переводе на русский язык — «Ленин-Подарок»), где проживают четыре человека, и села Пристань Исады в Вологодской области, где проживают два человека.

По данным на 1 декабря, в ЕГРН содержатся сведения почти о 44 тыс. границах населенных пунктов РФ, прирост количества сведений о границах населенных пунктов во втором полугодии составил 11,7%. Вместе с тем несколько десятков из этих объектов обладают необычными названиями.

Всего в стране 155,7 тыс. населенных пунктов. Согласно поручению правительства РФ, к 2021 году работа по внесению границ всех населенных пунктов в реестр недвижимости должна быть завершена.