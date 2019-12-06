Сельские учреждения Омской области подключают к интернету

В Омской области 25% социальных объектов уже получили быстрый доступ к интернету. Полностью работы планируется завершить в течение двух лет. До 2021 года по федеральному проекту «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика РФ» к Сети подключат 1777 организаций региона.

Около 89% из них расположено в сельских населенных пунктах, остальные — в городских. Это в первую очередь школы и техникумы, фельдшерские пункты, органы местного самоуправления, подразделения Росгвардии и пожарные посты, передает ИА «ОМСКРЕГИОН». Даже в самых отдаленных деревнях будет обеспечена скорость 50 Мбит/с.

Напомним, в среднем за домашний интернет россияне платят в месяц 598 рублей. Меньше всего на эти цели тратят жители Омска (в среднем по 471 рублю), а больше всего — жители Красноярска (по 938 рублей).