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Сельские учреждения Омской области подключают к интернету

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Фото: Pixabay
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В Омской области 25% социальных объектов уже получили быстрый доступ к интернету. Полностью работы планируется завершить в течение двух лет. До 2021 года по федеральному проекту «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика РФ» к Сети подключат 1777 организаций региона.

Около 89% из них расположено в сельских населенных пунктах, остальные — в городских. Это в первую очередь школы и техникумы, фельдшерские пункты, органы местного самоуправления, подразделения Росгвардии и пожарные посты, передает ИА «ОМСКРЕГИОН». Даже в самых отдаленных деревнях будет обеспечена скорость 50 Мбит/с.

Напомним, в среднем за домашний интернет россияне платят в месяц 598 рублей. Меньше всего на эти цели тратят жители Омска (в среднем по 471 рублю), а больше всего — жители Красноярска (по 938 рублей).

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