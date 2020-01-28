«Начали заниматься ерундой и пропустили голы»

Одним из открытий Восточной конференции КХЛ в нынешнем сезоне стала «Сибирь». Под руководством Николая Заварухина, не работавшего ранее на таком уровне главным тренером, новосибирцы уверенно идут на пятом месте и близки к первому с 2016 года попаданию в плей-офф.

Особенно укрепились позиции сибиряков после новогодних праздников — они одержали шесть побед подряд. Серия прервалась обидным образом в Нижнекамске, где местный «Нефтехимик» повел 5:0 уже после первого периода. В результате тренеры дважды меняли вратаря — при счете 0:2 Харри Сятери уступил место Алексею Красикову, а в первом перерыве уже, наоборот, россиянин — финну. Их команду это, впрочем, не спасло — 3:6.

В воскресенье новосибирцы потерпели еще одно поражение, проиграв в Москве лидеру регулярного чемпионата ЦСКА (0:3). Защищавший ворота гостей Алексей Красиков после матча дал интервью «Известиям», в котором поделился мнением о причинах двух последних неудач и борьбе за место в плей-офф. Он также высказался о ситуации вокруг своего друга, вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Александра Георгиева, который проводит хороший сезон в НХЛ, но может быть обменян в другой клуб из-за отличной игры другого россиянина — Игоря Шестёркина.

— Что произошло в первом периоде матча в Нижнекамске?

— Недоконцентрация, невыполнение тренерской установки. В общем, сами себе привезли моменты и ненужные голы. Если бы всё сделали, как говорили наставники, не возникло бы проблем. Надо было выйти, играть по заданию и взять свои два очка. Мы же начали заниматься ерундой и пропустили эти голы. А во втором и третьем периодах, выполняя установку тренеров, игроки «Сибири» не испытывали трудностей и забросили хорошие шайбы в ворота «Нефтехимика».

— После такой неудачи был разнос от тренеров перед игрой с ЦСКА?

— Был мужской разговор. В целом в матче с ЦСКА выполняли установку, но несколько глупых ошибок лишили нас шанса спасти в конце игру. Немного недоработали в начале третьего периода, получили второй и третий голы. С этого всё началось и, к сожалению, закончилось для нас.

— В Нижнекамске впервые в жизни у вас была обратная замена?

— Да, такое случилось впервые в моей карьере. Не очень это приятно, но таков хоккей. Тренерский штаб посчитал, что так будет лучше. Я просто должен это принять и работать дальше.

— «Сибирь» опережает «Адмирал» на пять очков по потерянным. Нет паники накануне решающего отрезка в борьбе за место в плей-офф?

— Никакой паники. Выполняем тренерскую установку. Верим, что решим задачу и еще пошумим в плей-офф.

— Сейчас спокойнее ощущаете себя, когда встречаете последний месяц регулярного чемпионата в зоне плей-офф? В трех прошлых сезонах «Сибири» постоянно приходилось догонять первую восьмерку Востока…

— Стараемся не смотреть в таблицу. У нас каждая игра как последняя. Настраиваемся выходить на лед и делать свою работу. Знаем, что если будем делать ее хорошо, то выполним задачу.

— Следите за успехами вашего друга Александра Георгиева в «Нью-Йорк Рейнджерс»? Как относитесь к слухам о его возможном обмене, если клуб решит делать ставку на пару Хенрик Лундквист – Игорь Шестёркин?

— Конечно, за игрой Сани пристально слежу. Постоянно общаемся, созваниваемся. Он смотрит обзоры моих матчей, я — его. Что касается нынешней ситуации, то конкуренция — это всегда хорошо. Могу сказать, что и Игорь, и Саня выдают сильные игры. У них здоровое соперничество — без этого в хоккее никак. Я уверен, что это правильно. А как сложится дальше, зависит не от них. Если решат обменять Сашу, то уверен, что он заиграет в любой другой команде и будет показывать высококлассный хоккей. Он справится со всем. Но было бы здорово, будь на постоянной основе в одной команде НХЛ два отличных вратаря.