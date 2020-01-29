Жаба против гадюк: мошенник пытается отсудить $300 млн у мошенников

Джордан «Волк с Уолл-стрит» Белфорт требует у кинокомпании, которая спродюсировала фильм по его биографии, $300 млн. Бывший брокер, осужденный за мошенничество, возмущен тем, что эта компания, похоже, сама отмывала деньги. За процессом-шоу наблюдают «Известия».

Обманутый мошенник

Белфорт утверждает, что был обманут при передаче прав на экранизацию его биографии. Его в тот момент уверяли, что все деньги на съемки получены законным путем. Но, несмотря на то что в обвинениях своих он, скорее всего, прав, выглядят они как запоздалая попытка пропиариться.

«Это не что иное, как отчаянная и в высшей степени ироничная попытка выйти из-под соглашения, которое впервые в его жизни сделало его богатым и знаменитым законными средствами» , — прокомментировал иск адвокат конторы «Бойес Шиллер Флекснер», представляющий кинокомпанию.

мошенники Джордан Белфорт Фото: Global Look Press/I-Images/ZUMAPRESS

В том, что пиар ныне мотивационному спикеру нужен, не приходится сомневаться. В 1998 году он был приговорен выплатить своим кредиторам $110 млн. И с тех пор вернул только $11 млн. Запоздалая это попытка еще и потому, что процесс с киностудией Red Granite в США начался четыре года назад, а в прошлом — закончился.

Малайзийский след в Голливуде

В 2013 году на экраны вышел фильм «Волк с Уолл-стрит». Он принес Леонардо Ди Каприо номинацию на «Оскар», а студии Red Granite, вложившей в него $100 млн, — $400 млн. В 2016 году министерство юстиции США объявило о планах отобрать у студии права на картину.

Причиной стал иск к сооснователю компании Ризе Азизу. Американские прокуроры утверждали, что он был причастен к отмыванию денег и хищению эквивалента $1 млрд из Государственного фонда Малайзии 1MDB.

мошенники Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит» Фото: Global Look Press/Paramount Pictures/ZUMAPRESS

Позже похожие обвинения, но в Малайзии, были предъявлены приемному отцу Азиза — Наджибу Тун Разаку. Несколько лет до 2018 года он был одновременно премьер-министром и министром финансов страны. И он же курировал фонд 1MDB, пока в 2018 году не был арестован в ходе расследования коррупционного скандала. Сейчас Разак, несмотря на неснятые обвинения, на свободе. Он вышел под залог в $250 тыс.

Американские власти утверждали, что часть украденных из малайзийского государственного фонда денег пошла на съемки «Волка с Уолл-стрит». И на этом основании хотели отобрать права на фильм. Годом позже они предъявили такие же претензии к фильму «Тупой и еще тупее 2». Согласно официальному заявлению министерства, он был профинансирован на «десятки миллионов долларов, перенаправленных из фонда 1MDB». «Тупой и еще тупее 2» вышел в 2014 году и при бюджете в $40 млн принес в мировом прокате $170 млн.

мошенники Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак выступает с речью перед пресс-службой Малайзийской антикоррупционной комиссии Фото: Global Look Press/Chris Jung/ZUMAPRESS

Как утверждали чиновники, у них есть доказательства того, что эти $40 млн были взяты из того же транша в $238 млн, из которого был профинансирован «Волк с Уолл-стрит».

Претензии министерства юстиции США были и к картине «Здравствуй, папа, Новый год!» 2015 года , где главные роли исполнили Уилл Феррелл и Марк Уолберг. Студия не раскрыла публично информацию о ее бюджете. В министерстве юстиции заявляли, что более $30 млн из него были украдены из 1MDB. В мировом прокате фильм заработал почти $243 млн.

Избирательность американского правосудия

Любопытна избирательность американского минюста. Red Granite не самая плодовитая студия. После «Волка с Уолл-стрит» у нее вышло всего четыре фильма. Два из них, упомянутые выше и принесшие сотни миллионов долларов, заинтересовали министерство. Два других, принесшие вместе $9,3 млн, — нет. При этом один из них, экспериментальный триллер «Рога» с Дэниэлом Рэдклиффом, был выпущен в 2014 году. То есть до «Волка с Уолл-стрит» и «Здравствуй, папа, Новый год!», к которым претензии были.

мошенники Риза Азиз, малайзийский кинопродюсер и соучредитель Red Granite Pictures Фото: REUTERS/Lai Seng Sin

Кончилось американское разбирательство тем, что в 2019 году студия согласилась выплатить в бюджет $60 млн по искам об аресте всех трех фильмов. Леонардо Ди Каприо, активно сотрудничавший со следствием, передал все подарки, полученные в качестве благодарности за работу над «Волком с Уолл-стрит», в том числе статуэтку «Оскар», выигранную Марлоном Брандо.

Теперь настоящий «Волк с Уолл-стрит» рассчитывает начать в США новый процесс. Хотя, возможно, ему стоит обратиться в суд Малайзии. Там разбирательство не прекращалось. Оно началось с $1 млрд и двух обвиняемых — Азиза и его приемного отца. Сейчас сумма выросла до $4,5 млрд и, кроме бывшего премьер-министра и его приемного сына, обвиняемыми значатся мать Азиза (известная своей коллекцией бриллиантов, в которой есть и «Кровавый алмаз» за $27,3 млн), а также друг семьи финансист Джо Лоу, даривший Ди Каприо подарки. Все они вину свою не признали и находятся на свободе: вышли под залог примерно в четверть миллиона долларов каждый.