Главу Чувашии рекомендовали исключить из «Единой России»
Комиссия по этике единогласно рекомендовала исключить из партии «Единая Россия» главу Чувашии. Поведение Михаила Игнатьева назвали неприемлемым. По словам зампредседателя комиссии, никому не допустимо унижать честь и достоинство граждан, тем более высшему должностному лицу. Критику вызвало видео, на котором Игнатьев выдает ключи от новых машин аварийно-спасательных служб. На кадрах видно, что глава Чувашии заставляет одного из пожарных высоко подпрыгивать. Это не первый скандал с чиновником за последнее время. Ранее он призывал «мочить журналистов», которые приезжают в регион.
Комиссия по этике единогласно рекомендовала исключить из партии «Единая Россия» главу Чувашии. Поведение Михаила Игнатьева назвали неприемлемым. По словам зампредседателя комиссии, никому не допустимо унижать честь и достоинство граждан, тем более высшему должностному лицу. Критику вызвало видео, на котором Игнатьев выдает ключи от новых машин аварийно-спасательных служб. На кадрах видно, что глава Чувашии заставляет одного из пожарных высоко подпрыгивать. Это не первый скандал с чиновником за последнее время. Ранее он призывал «мочить журналистов», которые приезжают в регион.