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Главу Чувашии рекомендовали исключить из «Единой России»

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Комиссия по этике единогласно рекомендовала исключить из партии «Единая Россия» главу Чувашии. Поведение Михаила Игнатьева назвали неприемлемым. По словам зампредседателя комиссии, никому не допустимо унижать честь и достоинство граждан, тем более высшему должностному лицу. Критику вызвало видео, на котором Игнатьев выдает ключи от новых машин аварийно-спасательных служб. На кадрах видно, что глава Чувашии заставляет одного из пожарных высоко подпрыгивать. Это не первый скандал с чиновником за последнее время. Ранее он призывал «мочить журналистов», которые приезжают в регион.

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