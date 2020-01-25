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Глава МЧС назвал поведение губернатора Чувашии неэтичным

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В МЧС прокомментировали скандальный ролик с главой Чувашии. На нем видно, как глава региона заставил одного из пожарных подпрыгивать, чтобы взять ключи от пожарной машины. Глава МЧС России Евгений Зиничев назвал недопустимым такое поведение для главы региона. А также напомнил сотрудникам МЧС: они представляют ведомство, которое уважают во всем мире, и вести себя надо соответствующе. Ситуацию объяснили в региональном МЧС. Дело в том, что начальник пожарной части и руководитель республики Михаил Игнатьев — друзья, часто занимаются вместе спортом. И всё это — не больше чем дружеская шутка.

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