Работу сервиса «Почта Mail.ru» полностью восстановили

Проблемы в работе почтового сервиса «Почта Mail.ru» полностью ликвидированы. Об этом 27 января сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Mail.ru Group.

«Почта Mail.ru» полностью восстановила свою работу, пользовательские данные не пострадали», — рассказали агентству.

Ранее 27 января интернет-пользователи сообщили о сбое в работе сервисов Mail.ru. 61% интернет-пользователей испытали проблемы с почтой, 26% отметили некорректную работу сайта, еще 11% сообщили о трудностях с доступом в аккаунт. Жалобы зафиксированы в основном в европейской части России, особенно в городах-миллионниках.

Позднее в компании Mail.ru объяснили произошедшее большим техническим обновлением, не сообщая других подробностей.