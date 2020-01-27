В Mail.ru объяснили причины технического сбоя

В компании Mail.ru объяснили причины масштабного технического сбоя в работе сервиса. Об этом 27 января в беседе с ИА «Ура.ру» рассказал пресс-секретарь компании Артем Попов.

«Сегодня было большое техническое обновление. У части пользователей действительно наблюдались сбои, однако <…> уже всё должно было прекратиться», — приводит его слова RT.

Других подробностей он не сообщил.

Ранее 27 января интернет-пользователи сообщили о сбое в работе сервисов Mail.ru. 61% интернет-пользователей испытали проблемы с почтой, 26% отметили некорректную работу сайта, еще 11% сообщили о трудностях с доступом в аккаунт. Жалобы зафиксированы в основном в европейской части России, особенно в городах-миллионниках, уточняет «Газета.ру».