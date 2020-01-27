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Пользователи сообщили о сбое в работе почтового сервиса Mail.ru

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Сбой произошел в работе почтового сервиса Mail.ru. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.com от 27 января.

По данным ресурса, 61% интернет-пользователей испытали проблемы с почтой, 26% отметили некорректную работу сайта, еще 11% сообщили о трудностях с доступом в аккаунт.

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», сбои зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Ярославле, Твери, Нижнем Новгороде, Пензе, Самаре, Екатеринбурге, Уфе, Тюмени, Кирове, Омске, Сургуте, Новосибирске, Красноярске, Новокузнецке, Иркутске, Барнауле, Хабаровске, Владивостоке.

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