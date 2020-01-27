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Пользователи сообщили о сбоях в работе сервисов «Яндекса»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Пользователи сервисов «Яндекса» столкнулись с проблемами в их работе. Об этом говорят данные портала по мониторингу сбоев в работе интернет-страниц Downdetector в понедельник, 27 января.

Отмечается, что неполадки наблюдаются с 11:40 мск преимущественно в сервисах почты, поиска и в «Яндекс.Деньгах».

Ранее 27 января о технических неполадках в ряде российских городов сообщили в почтовом сервисе Mail.ru.

Предыдущий сбой в работе продуктов «Яндекса» произошел 14 января. У некоторых пользователей навигатора «Яндекс.Карты» возникли проблемы при отображении их машин на дороге.

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