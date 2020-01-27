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Путин поручил ежегодно размещать квоты на обучение в медицинских вузах

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить ежегодное установление квот приема на целевое обучение по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия». Информация об этом размещена на официальном сайте Кремля.

«Обеспечить ежегодное установление квот приема <…> на целевое обучение <…> по таким образовательным программам высшего образования, как программы специалитета по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия», в размере 70 и 75% соответственно и программы ординатуры по дефицитным специальностям — до 100%», — говорится в заявлении.

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При этом установление квот необходимо рассчитывать с учетом заявок субъектов России и медорганизаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти.

Доклад об исполнении должен быть представлен до 1 октября 2020 года. Далее — один раз в год.

Кроме того, среди этих поручений Путина была и задача по утверждению порядка ввоза психотропных лекарств. Исполнить ее нужно до 1 марта 2020 года. Помимо этого, президент поручил правительству утвердить единый регистр граждан, которые имеют право на льготы по лекарствам, медицинским изделиям и продуктам лечебного питания.

Также Путин поручил продлить действия закона о маткапитале до 31 декабря 2026 года. Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. До настоящего момента денежные средства выплачивались за рождение второго или последующего ребенка, программа рассчитана до 2021 года. В 2019 году сумма маткапитала составляла 453 026 рублей.

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