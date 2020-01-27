Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики предупредили о самом сильном за всю зиму снегопаде в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве в ночь на 28 января ожидается снегопад, который может стать самым сильным с начала зимы. Об этом в понедельник, 27 января, сообщается на портале «Метеоновости».

По словам специалистов, на восток Европейской части России антициклон пришел с Баренцева моря. Он и приведет к снегопаду, пишет «Газета.ру».

По прогнозам синоптиков, уже вечером 27 января высота снежного покрова в столице составит 1 см, общий прирост снега в Москве составит от 4 до 8 см, пишет НСН. Вместе с тем, 28 января снегопад ослабеет. Температура воздуха в ночь на вторник составит -3…-6 градусов, днем — -3 градуса, отмечает телеканал «360».

25 января сообщалось, что синоптики предупредили о похолодании и метелях в Москве на текущей неделе. По прогнозам специалистов, в четверг, 30 января, в столице начнутся снегопады и метели, температура начнет понижаться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 января
Синоптики предсказали большинству регионов России теплый февраль

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020