Синоптики предупредили о самом сильном за всю зиму снегопаде в Москве

В Москве в ночь на 28 января ожидается снегопад, который может стать самым сильным с начала зимы. Об этом в понедельник, 27 января, сообщается на портале «Метеоновости».

По словам специалистов, на восток Европейской части России антициклон пришел с Баренцева моря. Он и приведет к снегопаду, пишет «Газета.ру».

По прогнозам синоптиков, уже вечером 27 января высота снежного покрова в столице составит 1 см, общий прирост снега в Москве составит от 4 до 8 см, пишет НСН. Вместе с тем, 28 января снегопад ослабеет. Температура воздуха в ночь на вторник составит -3…-6 градусов, днем — -3 градуса, отмечает телеканал «360».

25 января сообщалось, что синоптики предупредили о похолодании и метелях в Москве на текущей неделе. По прогнозам специалистов, в четверг, 30 января, в столице начнутся снегопады и метели, температура начнет понижаться.