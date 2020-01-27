Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 января

Небольшие осадки и гололедица ожидаются в Москве в понедельник, 27 января, сообщает Гидрометцентр.

Днем погода будет облачной, температура составит –1.. +1 градусов. Ветер северный и юго-восточный 3–8 м/с, без порывов.

По прогнозам синоптиков, атмосферное давление будет в пределах нормы — 744 мм ртутного столба.

К ночи в столице произойдет небольшое похолодание до 4 градусов ниже нуля.

Ранее и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что февраль в России будет холоднее января.