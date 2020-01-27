Правительство Ингушетии второй раз за 5 месяцев отправлено в отставку

Правительство Республики Ингушетия второй раз за пять месяцев отправлено в отставку по решению главы региона Махмуда-Али Калиматова, сообщает в понедельник, 27 января, «РИА Новости».

«Мной принято решение отправить правительство РИ (Республики Ингушетия. — Ред.) в отставку», — написал Калиматов в своем Instagram.

Причину решения политик не назвал, отмечает «Газета.ру».

Калиматов, который ранее занимал пост прокурора Ингушетии, был избран президентом республики в сентябре 2019 года тайным голосованием депутатов Народного собрания. За его кандидатуру проголосовали 27 депутатов из 31. Один бюллетень признали недействительным.

Помимо Калиматова, в выборах участвовали депутат городского совета Назрани, председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» и сотрудник ПАО «Вымпел-Коммуникации», координатор регионального отделения ЛДПР Магомед Зурабов.

После вступления в должность главы региона Калиматов подписал указ об отставке правительства.

12 сентября прошлого года республиканский парламент одобрил кандидатуру Константина Сурикова на должность премьер-министра республики. После этого Калиматов произвел ряд переназначений в правительстве, однако его состав так и не был полностью сформирован.

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сложил полномочия в конце июня прошлого года. Принимая его отставку, Путин поблагодарил Евкурова за проделанную работу. Глава государства подчеркнул, что, хотя в республике остается много проблем, в последнее время Ингушетия демонстрирует позитивную динамику выше среднероссийской в таких сферах, как строительство и промышленное производство.