Бывший прокурор Ингушетии Калиматов избран главой республики

Депутаты Народного собрания Ингушетии в результате тайного голосования избрали бывшего прокурора республики Махмуда-Али Калиматова на пост главы региона. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 8 сентября.

За кандидатуру Калиматова проголосовали 27 из 31 депутата. Один бюллетень признали недействительным.

Помимо Калиматова в выборах участвовали депутат городского совета Назрани, председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» и сотрудник ПАО «Вымпел-Коммуникации», координатор регионального отделения ЛДПР Магомед Зурабов.

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сложил полномочия в конце июня. Принимая его отставку, Путин поблагодарил Евкурова за проделанную работу. Глава государства подчеркнул, что, несмотря на то, что в республике остается много проблем, в последнее время Ингушетия демонстрирует позитивную динамику выше среднероссийской в таких сферах как строительство и промышленное производство.