Прямой эфир

Билли Айлиш получила «Грэмми» в четырех главных номинациях

0
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская певица Билли Айлиш получила премию «Грэмми» в четырех наиболее престижных номинациях: «Лучшая запись года», «Лучшая песня года», «Лучший альбом года» и «Лучший новый исполнитель года». Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Композиция «Bad Guy» принесла 18-летней исполнительнице статуэтки за лучшую песню и лучшую запись. Победу в категории «Лучший альбом года» Айлиш принесла пластинка «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?».

Ранее 27 января сообщалось, что в номинации «Лучший альбом разговорного жанра» престижную награду получила бывшая первая леди США Мишель Обама за свои изданные на аудионосителях мемуары «Становление».

Премия «Грэмми» вручается в 84 категориях, в различных жанрах и направлениях как популярной, так и классической музыки американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи с 1958 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сингл Билли Айлиш Bad Guy получил «Грэмми» в номинации «Песня года»
Президента «Грэмми» уволили за десять дней до вручения премии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020