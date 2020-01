Билли Айлиш получила «Грэмми» в четырех главных номинациях

Американская певица Билли Айлиш получила премию «Грэмми» в четырех наиболее престижных номинациях: «Лучшая запись года», «Лучшая песня года», «Лучший альбом года» и «Лучший новый исполнитель года». Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Композиция «Bad Guy» принесла 18-летней исполнительнице статуэтки за лучшую песню и лучшую запись. Победу в категории «Лучший альбом года» Айлиш принесла пластинка «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?».

Ранее 27 января сообщалось, что в номинации «Лучший альбом разговорного жанра» престижную награду получила бывшая первая леди США Мишель Обама за свои изданные на аудионосителях мемуары «Становление».

Премия «Грэмми» вручается в 84 категориях, в различных жанрах и направлениях как популярной, так и классической музыки американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи с 1958 года.