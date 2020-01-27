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Сингл Билли Айлиш Bad Guy получил «Грэмми» в номинации «Песня года»

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Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
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Композиция 18-летней певицы Билли Айлиш Bad Guy получила «Грэмми» в номинации «Песня года». Об этом объявлено на 62-й церемонии вручения этих наград, 27 января по Москве.

Награду вручили авторам песни — Айлиш и ее брату Финнеасу О'Коннеллу.

За премию в данной номинации боролись такие хиты, как Norman Fucking Rockwell! Ланы Дель Рей, Always Remember Us This Way Леди Гаги, Lover Тейлор Свифт и другие.

Ранее в этот день сообщалось, что в номинации «Лучший альбом разговорного жанра» престижную награду получила бывшая первая леди США Мишель Обама за свои изданные на аудионосителях мемуары «Становление».

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