Сингл Билли Айлиш Bad Guy получил «Грэмми» в номинации «Песня года»

Композиция 18-летней певицы Билли Айлиш Bad Guy получила «Грэмми» в номинации «Песня года». Об этом объявлено на 62-й церемонии вручения этих наград, 27 января по Москве.

Награду вручили авторам песни — Айлиш и ее брату Финнеасу О'Коннеллу.

За премию в данной номинации боролись такие хиты, как Norman Fucking Rockwell! Ланы Дель Рей, Always Remember Us This Way Леди Гаги, Lover Тейлор Свифт и другие.

Ранее в этот день сообщалось, что в номинации «Лучший альбом разговорного жанра» престижную награду получила бывшая первая леди США Мишель Обама за свои изданные на аудионосителях мемуары «Становление».