Игги Поп и Public Enemy стали лауреатами «Грэмми»

Игги Поп, который является «крестным отцом» панк-рока, и хип-хоп группа Public Enemy получат премию «Грэмми» в 2020 году за выдающийся вклад в историю звукозаписи.

Как сообщает портал NME, также наградой будут удостоены исполнитель кантри и фолк Джон Прайн, соул-певица Роберта Флэк, композитор и певица Розетта Тарп, ритм-энд-блюз музыкант Айзек Хейз и рок-группа Chicago.

Церемония награждения пройдет в Калифорнии 8 апреля 2020 года. В сентябре Игги Поп выпустил в 18-й сольный альбом Free. В него вошли десять песен, передает «Газета.ру».

Ранее бывшую первую леди США Мишель Обаму включили в число претендентов на «Грэмми». Она номинирована в категории «Произнесенное слово — лучший сборник поэзии или аудиокнига».

Обама включена в список из пяти претендентов за изданные в 2018 году мемуары Becoming («Становление»), где она рассказывает о своих близких и годах в Белом доме.

Среди номинантов в категории «Запись года» указаны американский инди-фолк-коллектив Bon Iver Hey, Ma, Ариана Гранде «7 Rings», Халид Talk, Lil Nas X Old Town Road, а также Post Malone и Суэй Ли Sunflower.

На победу в номинации «Песня года» претендуют Леди Гага Always Remember Us This Way, Тейлор Свифт Lover, Лана Дель Рей Norman F***ing Rockwell, Таня Такер Bring My Flowers Now и Льюис Капальди You Loved.

В категории «Альбом года» значатся Ариана Гранде (Thank U, Next), Лана Дель Рей (Norman F***ing Rockwell!), Vampire Weekend (Father of the Bride), Lil Nas X («7»), а также Bon Iver (I,I). Билли Айлиш, Лиззо и H.E.R представлены сразу в трех этих номинациях.

62-я церемония вручения «Грэмми» состоится 26 января в Лос-Анджелесе в развлекательном комплексе Staples Center. Российский певец Дима Билан ранее раскритиковал «Грэмми» за штампы и пародии.