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В Великобритании назвали победителей BRIT Awards 2019

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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Церемония вручения наград в области популярной музыки BRIT Awards 2019 прошла в Великобритании 20 февраля на площадке О2 в Лондоне. Об этом сообщается на сайте премии.

Как пишет «Газета.ру», открывал шоу австралийский актер Хью Джекман, исполнив песню The Greatest Show из саундтрека к фильму «Величайший шоумен». Вслед за этим началась церемония.

Лучшей британской поп-группой назвали The 1975, получивших приз за альбом A Brief Inquiry into Online Relationships. Лучшим исполнителем жюри признало Джорджа Эзра, а лучшей певицей стала Джорджа Смит, пишет «Ридус». Приз за лучший британский сингл достался ди-джею Кельвину Харрису, который тот создал совместно с певицей Дуа Липа.

Также на церемонии вручили почетную награду за выдающийся вклад в музыкальную индустрию американской певице Pink, и эта награда впервые вручалась иностранному артисту.

Музыкальная премия BRIT Awards вручается ежегодно и считается британским эквивалентом американской премии «Грэмми».

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