Мишель Обама и Билли Айлиш получили премии «Грэмми»

В ночь на 27 января по Москве в США началась 62-я церемония вручения премий «Грэмми».

В номинации «Лучший альбом разговорного жанра» престижную награду получила бывшая первая леди США Мишель Обама за свои изданные на аудионосителях мемуары «Становление», пишет Reuters.

Книга мемуаров бывшей первой леди США вышла в свет в ноябре 2018 года, уже за первые дни было продано более 1,4 млн экземпляров.

Завоевала статуэтку и одна из самых популярных певиц по итогам 2019 года — 18-летняя Билли Айлиш. Представленная в шести номинациях певица выиграла «Грэмми» за свой поп-альбом, обойдя Тейлор Свифт.

Награду за лучшее музыкальное видео получил клип на песню Old Town Road американского рэпера Lil Nas X (настоящее имя Монтеро Ламар Хилл) и кантри-исполнителя Рэя Билли Сайруса.