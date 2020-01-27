Россия доставила в Китай второй комплект С-400

Россия завершила поставку морским путем в Китай второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», сообщает в понедельник, 27 января, ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

«Завершена поставка в Китай второго полкового комплекта С-400 в составе командного пункта, двух дивизионов пусковых установок, радиолокационных станций, энергетического и вспомогательного оборудования, запасных частей и инструментов», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что китайским военным также поступило более 120 российских зенитных ракет двух типов.

Уточняется, что акт приема был подписан в Китае в декабре 2019 года, пишет «Газета.ру». Именно с этой даты начнет действовать гарантийный срок обслуживания техники с российской стороны на период 18 месяцев.

Предыдущую поставку в КНР второго комплекта ЗРС Россия осуществила в июле 2019 года.

Договор с Китаем на поставку не менее шести дивизионов С-400 на сумму свыше $3 млрд был заключен Россией в 2014 году. После этого российскими ПВО заинтересовались Турция, Индия и Саудовская Аравия.

11 декабря комитет по международным делам сената США принял законопроект о введении санкций в отношении Турции из-за закупки С-400.

С-400 «Триумф» — зенитный ракетный комплекс, способный уничтожать современные цели воздушного нападения, в том числе баллистические ракеты. Дальность обнаружения объекта — до 600 км, радиус зоны поражения — 400 км.