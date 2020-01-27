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В Германии возмутились триумфом российских фигуристок на ЧЕ

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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На фоне не самого удачного выступления немецких фигуристов на чемпионате Европы в Австрии спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорф раскритиковал российских спортсменок, занявших весь пьедестал в женском одиночном катании.

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Как пишет газета Sueddeutsche Zeitung, возложенные надежды на немецкую фигуристку Николь Шотт как на достойную конкуренцию россиянкам не оправдались. 23-летняя спортсменка заняла только 13-е место, в то время как 16-летняя Алена Косторная и 15-летние Анна Щербакова и Александра Трусова расположились на местах с первого по третье.

«Для меня это слишком по-детски. Я не думаю, что это так хорошо для спорта», — прокомментировал Дёнсдорф.

По его словам, дальнейшая карьера фигуристок под вопросом, ведь 17-летняя Алина Загитова, например, уже приостановила карьеру. При этом достижение российского фигурного катания чиновник сравнил с «фабрикой» по производству спортсменов.

Издание же назвало Россию супердержавой в этом виде спорта и напомнило, что россияне завоевали на ЧЕ 10 из 12 медалей.

25 января сообщалось, что весь пьедестал на чемпионате Европы заняли российские пары. Золото выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а третьими — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

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