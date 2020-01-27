Билл Мюррей появится в новой части «Охотников за привидениями»

Голливудский актер Билл Мюррей вернется к своей знаменитой роли Питера Венкмана в продолжении «Охотников за привидениями». Об этом он рассказал изданию Vanity Fair 23 января.

Компанию ему составят и другие «охотники» из оригинальной дилогии — актеры Дэн Эйкройд и Эрни Хадсон. Кроме того, на съемочной площадке была замечена актриса Сигурни Уивер. Пока не ясно, при каких обстоятельствах их персонажи появятся в третьей части фильма.

Режиссером картины «Охотники за привидениями: Наследники» станет Джейсон Райтман, сын Айвана Райтмана, снявшего предыдущие фильмы франшизы.

В центре сюжета — история подростков, которые после переезда узнают, что один из охотников за привидениями оставил им загадочное наследство. Главные роли в новинке сыграли Пол Радд, Кэрри Кун и Финн Вулфард.

В России прокат нового фильма намечен на 9 июля 2020 года.

Первая часть «Охотников за привидениями» вышла в 1984 году и стала лидером проката в США. Впоследствии картина получила две номинации на «Оскар», а заглавная песня к фильму Ghostbusters была отмечена премиями BAFTA и Грэмми.