Израильтянка Наама Иссахар подала президенту Путину прошение о помиловании. 25-летнюю израильтянку осудили в РФ за контрабанду наркотиков.

Власти Израиля попросили президента РФ освободить Иссахар. 23 января в Иерусалиме Путин встретился с мамой осужденной — Яффой — и пообещал ей, что всё будет хорошо.