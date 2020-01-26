Лыжница Непряева выиграла спринт на этапе Кубка мира в Германии

Российская лыжница Наталья Непряева завоевала первое место в спринтерской гонке классическим стилем на этапе Кубка мира в немецком городе Оберстдорфе, сообщает ТАСС 26 января.

Непряева преодолела дистанцию с результатом 3 минуты 27,08 секунды.

Второе место заняла представительница Словении Анамария Лампич (+0,26 секунды), третье — Джессика Диггинс из США (+2,44).

Следующий этап международного соревнования пройдет в Швеции 8 и 9 февраля.

25 января в скиатлоне на 30 км на этапе Кубка мира в Оберстдорфе одержал победу российский лыжник Александр Большунов. Его результат — 1:13.40,6. Он опередил на 0,8 секунды норвежца Симена Крюгера. Замкнул тройку лидеров также представитель Норвегии Шур Рете (1,2).