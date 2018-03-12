Непряева заявила о болезнях и справках у половины лидеров лыжных гонок

Российская лыжница Наталья Непряева, ставшая бронзовым призером зимних Олимпийских игр 2018 года в эстафете и четвертой в спринте, а после ОИ занявшая второе место на Кубке мира в Лахти в личной гонке на 10 км, заявила, что здорова, не нуждается ни в каких запрещенных препаратах и может честно бороться со своими конкурентами.

Отвечая на вопрос о том, задевает ли ее тот факт, что в Лахти она уступила финке Кристе Пармакоски, оформившей себе перед Пхёнчханом терапевтическое исключение на использование запрещенных препаратов, Непряева ответила, что какие-то болезни и справки есть у половины лидеров.

«Не хочу вдаваться в подробности и много об этом говорить. Могу лишь отметить, что у меня нет ничего такого, что могло бы привести к разговорам со стороны. Я — здорова. И очень рада, что могу бороться честно даже с теми, у кого есть какие-то отклонения», — цитирует лыжницу «Спорт-Экспресс».

Непряева, лидирующая в настоящее время в общем зачете Кубка мира для спортсменов до 23 лет, заявила также, что ей важно взять последний этап.

«Если говорить о начале сезона, то это вообще было одной из моих основных задач», — отметила она. По словам лыжницы, сейчас она воспринимает задачу победить в молодежном зачете как должное.

А перед сезоном главной целью было попадание на Олимпийские игры. «Отправляясь в Пхенчхан я, как и остальные наши девочки, понимала: там можно и нужно биться за медали», — заключила спортсменка.