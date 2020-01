Глава МИД Ирана посоветовал Трампу основывать свои решения на фактах

Президенту США Дональду Трампу необходимо основывать свои политические решения на фактах, а не на заголовках СМИ. Об этом написал в воскресенье, 26 января, на своей странице в Twitter министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, комментируя заявление Трампа о том, что США не намерены продолжить переговоры с Ираном после снятия американских санкций.

«(Президенту США) Дональду Трампу нужно основывать свои внешнеполитические решения на фактах, а не на заголовках (телеканала) FoxNews или переводчиков с (языка) фарси», — написал Зариф.

.@realdonaldtrump is better advised to base his foreign policy comments & decisions on facts, rather than @FoxNews headlines or his Farsi translators



To be better informed, he can read my entire interview (in English) https://t.co/eZR8NzuWXV



Too many words? Then just read this: pic.twitter.com/URkbUll49P