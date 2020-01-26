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Глава МИД Ирана посоветовал Трампу основывать свои решения на фактах

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Президенту США Дональду Трампу необходимо основывать свои политические решения на фактах, а не на заголовках СМИ. Об этом написал в воскресенье, 26 января, на своей странице в Twitter министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, комментируя заявление Трампа о том, что США не намерены продолжить переговоры с Ираном после снятия американских санкций.

«(Президенту США) Дональду Трампу нужно основывать свои внешнеполитические решения на фактах, а не на заголовках (телеканала) FoxNews или переводчиков с (языка) фарси», — написал Зариф.

Также он приложил к записи отрывок из своего интервью журналу Der Spiegel (англоязычная версия), в котором Зариф допускает возможность переговоров с США после ракетного удара, произведенного Соединенными Штатами по аэропорту Багдада, в результате которого погиб генерал Касем Сулеймани, командовавший спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции.

Ранее, 26 января, Трамп заявил о том, что он отказывается от переговоров с Ираном при условии снятия американских санкций.

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