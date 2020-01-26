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Трамп отказался вести переговоры с Ираном при условии снятия санкций

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп отказался от переговоров с Ираном при условии снятия американских санкций. Об этом он написал в воскресенье, 26 января, в Twitter.

«Иранский министр иностранных дел (Мохаммад Джавад Зариф. — Ред.) заявил, что Иран хочет вести переговоры с США, но после снятия санкций. Нет, спасибо!» — лаконично отреагировал американский лидер.

24 января в интервью немецкому журналу Der Spiegel глава МИД Ирана Зариф не исключил возможности переговоров с США даже после проведенной 3 января операции американских ВВС по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

Однако после ответных ракетных ударов со стороны иранских военных Трамп заявил, что ему всё равно, пойдет ли Иран на переговоры, а Госдеп рассказал о намерении США добиваться дипломатической и экономической изоляции Ирана.

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