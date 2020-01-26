Трамп отказался вести переговоры с Ираном при условии снятия санкций

Президент США Дональд Трамп отказался от переговоров с Ираном при условии снятия американских санкций. Об этом он написал в воскресенье, 26 января, в Twitter.

«Иранский министр иностранных дел (Мохаммад Джавад Зариф. — Ред.) заявил, что Иран хочет вести переговоры с США, но после снятия санкций. Нет, спасибо!» — лаконично отреагировал американский лидер.

Iranian Foreign Minister says Iran wants to negotiate with The United States, but wants sanctions removed. @FoxNews @OANN No Thanks! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

24 января в интервью немецкому журналу Der Spiegel глава МИД Ирана Зариф не исключил возможности переговоров с США даже после проведенной 3 января операции американских ВВС по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

Однако после ответных ракетных ударов со стороны иранских военных Трамп заявил, что ему всё равно, пойдет ли Иран на переговоры, а Госдеп рассказал о намерении США добиваться дипломатической и экономической изоляции Ирана.