Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы

Российские фигуристки заняли пьедестал чемпионата Европы в австрийском Граце. Россияне повторили медальные рекорды СССР на турнире в 1986 и 1987 годах. Алена Косторная взяла золото в женском одиночном катании. Второе место — у Анны Щербаковой, бронза — у Александры Трусовой. Все три фигуристки — воспитанницы Этери Тутберидзе.