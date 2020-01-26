Принц Чарльз рассказал о желании посетить Иран

Наследник британского престола принц Чарльз хотел бы совершить официальный визит в Тегеран. Об этом он рассказал в интервью газете The Times, опубликованном 25 января.

«Я знаю, что Иран был важной частью мира на протяжении многих веков и внес большой вклад в человеческие знания, культуру, поэзию, искусство», — отметил представитель королевской семьи.

Свое заявление принц Чарльз сделал на фоне обострения отношений между Тегераном и Западом. Он подчеркнул, что старается быть миротворцем и молился за мир на Ближнем Востоке.

11 января был задержан на несколько часов британский посол в Иране Роберт Макейр за участие в протестах в Тегеране. Его обвинили в подстрекательстве к радикальным действиям.

Кроме того, 14 января главы МИД «евротройки» (Великобритания, Германия, Франция) объявили о запуске механизма разрешения споров, отказавшись принимать аргументы Ирана о его праве исполнять обязанности в меньшем объеме, чем предусмотрено в Совместном всеобъемлющем плане действий.

СВПД был подписан Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году. Он подразумевает отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок.