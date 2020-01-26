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В США пригрозили «быстрым и смертельным» ударом по Ирану

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Фото: Global Look Press/Ronald Bradshaw
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В случае военного конфликта с Ираном США смогут нанести быстрый и смертельный удар, задействовав истребители пятого поколения F-22 и F-35, а также стратегические бомбардировщики B-21, пишет генерал-лейтенант ВВС в отставке Дэвид Дептула в статье для Breaking Defense.

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По его словам, Вашингтону не стоит применять в отношении Ирана свою привычную стратегию на Ближнем Востоке, разворачивая огромный военный контингент, как, например, в Афганистане.

Дептула уверен, что в случае военного конфликта с Тегераном необходимо быстро уничтожить ключевые объекты инфраструктуры исламской республики с помощью кибератак и авиации.

Эксперт отмечает, что Иран не сможет вынести прямого военного столкновения с США, но имеет достаточное количество баллистических ракет, самолетов и беспилотников, а также средств ПВО.

Основой противодействия этим вооружениям генерал видит в истребителях F-22 Raptor и F-35 Lightning II и бомбардировщиках В-21.

«При правильном применении эффекты смертоносной силы, основанной на современной аэрокосмической мощи, дополненной наступательными кибероперациями, могут привести к краху экономики Ирана, поражению его военных сил, ослаблению его ядерных программ и подавлению его регионального влияния», — добавил Дептула.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в конце декабря. США провели в Багдаде операцию по уничтожению иранского генерала Касема Сулеймани, а затем Тегеран ответил ракетным ударом по американским военным базам в Ираке.

21 января стало известно, что российские РЛС смогли обнаружить истребители-«невидимки» США F-35 у границ Ирана.

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