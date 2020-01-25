Легкомоторный самолет разбился в Гватемале перед авиашоу

Легкомоторный самолет разбился в Гватемале во время тренировочного полета перед авиашоу. Пилот не справился с управлением, на большой скорости воздушное судно врезалось в землю и оказалось в воде. Падая, машина задела ограждения и зацепила нескольких зрителей. Двое из них погибли. Не удалось выжить и летчику. Власти пытаются выяснить причины трагедии. Авиашоу, которое должно было пройти в субботу, отменили.