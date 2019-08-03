Пилот погиб при крушении пожарного самолета на юге Франции

На юге Франции разбился пожарный самолет-амфибия Tracker 22. Он рухнул на землю у города Женерак в департаменте Гар, где участвовал в тушении горящих лесов. Погиб пилот — единственный, кто находился в кабине.

Общая площадь лесных пожаров в Гаре превысила 500 га. Только за пятницу выгорело 150 га деревьев и кустарников. Tracker 22 — самый маленький из используемых во Франции пожарных самолетов: он вмещает не больше 3,6 т воды.