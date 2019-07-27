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Тела погибших при крушении гидросамолета в Подмосковье достали из реки

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Фото: РЕН ТВ
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Со дна реки Ока в Серпуховском районе Подмосковья подняли на поверхность легкомоторный самолет и тела двух погибших. Воздушное судно разбилось ранее 27 июля.

Как рассказал источник «РИА Новости» в экстренных службах, сначала водолазы извлекли из гидросамолета тела пилота и пассажира, после чего плавучий кран достал само судно и погрузил его на баржу, которая доставит поврежденный борт в Серпухов для проведения следственных мероприятий.

Гидросамолет Lake 250 Renegade потерпел крушение днем 27 июля. Судно упало в Оку возле деревни Подмоклово. По предварительным данным, самолет вылетел с аэродрома Новинки и выполнял учебно-тренировочный полет.

В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте (ММСУТ) СК предполагают, что судно рухнуло, задев линии электропередач. Также рассматривается версия ошибки пилотирования.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть (ч. 3 ст. 263 УК РФ). На месте продолжает работу следственно-оперативная группа.

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