СМИ сообщили о крушении истребителя ВМС США в Калифорнии

Одноместный истребитель F/A-18E ВМС США разбился в американском штате Калифорния недалеко от Долины смерти. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на данные военно-морского флота страны.

Информацию об инциденте телеканалу подтвердил представитель военно-воздушных сил США Рон Фландерс. По его словам, крушение произошло возле военно-морской авиационной станции China Lake в районе 10:00 по тихоокеанскому времени (20:00 мск).

At approximately 10:00 a.m PST an F/A-18E crashed near @NAWS_CL. Search-and-rescue efforts are underway. — flynavy (@flynavy) July 31, 2019

На данный момент судьба пилота неизвестна. К месту крушения выехал поисково-спасательный отряд. Причины происшествия устанавливаются.

Долина смерти является национальным парком США и находится на границе штатов Калифорния и Невады. Долина представляет собой межгорную впадину в районе пустыни Мохаве. Здесь наблюдаются аномально высокие температуры, а также загадочное явление движущихся камней.

25 июля стало известно, что истребитель Миг-29 Военно-воздушных сил Азербайджана упал в Каспийское море во время планового учебно-тренировочного полета.